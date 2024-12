Troppo debole dentro l’area Sassari per sperare di battere una formazione con tanti centimetri e chili in area. Al PalaSerradimigni finisce 72-79 e Reggio Emilia insegue il podio del campionato. La Dinamo invece resta nella zona anonima.

Significativo il dato a rimbalzo: 17 in attacco per gli ospiti e solo 8 per i biancoblù.

Reggio Emilia mette il quintetto alto con due lunghi, l’ex Gombauld gioca da “4” e si occupa di Bendzius. I due centri titolari (Halilovic e Faye) commettono presto due falli e vengono sostituiti. Faried e una tripla di Grant provocano il primo piccolo vantaggio di un match equilibratissimo: 10-14. La Dinamo risponde con 8 punti di fila di Fobbs per rientrare.

Si scalda il PalaSerradimigni dopo un paio di decisioni arbitrali e si scalda anche il Banco che diventa più aggressivo nell’attaccare il ferro e arriva sino a +9 con Tambone e Bibbins. Con i rimbalzi offensivi (10 a metà gara) gli ospiti si procurano secondi tiri preziosi e impattano con Cheatam e la schiacciata di correzione di Faried: 42-42.

Nuovo tentativo di allungo con triple di Bibbins e Veronesi (+6 al 24’) ma Faye e Uglietti ristabiliscono l’equilibrio: 52-52 al 26’ e gli ospiti prendono l’inerzia prima con Faye e poi con Winston nell’ultimo quarto, che segna a ripetizione e su palla rubata sigla il 70-70 al 34’. Gli ospiti allungano e Winston con contropiede su palla rubata scava il solco: 60-70 al 36’. Quando Sassari reagisce non c’è abbastanza tempo.

Migliori realizzatori per Sassari Fobbs con 21 punti e Bibbins con 13.

© Riproduzione riservata