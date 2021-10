Perde ancora il Banco di Sardegna, che dopo il +16 del 15' smarrisce la lucidità e nel finale ha meno energie. Il Prometey sbanca il PalaSerradimigni (79-87) e Sassari ha un piede fuori dalla Champions.

Coach Cavina mette Battle in quintetto al posto di Gentile per marcare l'ex Brindisi Harrison, che inizia con 4 punti. Risponde Clemmons con una rubata e due triple. Insieme a Bendzius produce il 10-0 che ribalta l'inerzia del match.

Entra Bilan (applausi dal suo ex pubblico) ma per fortuna del Banco la squadra ucraina non lo utilizza in post basso ma lo mette a fare blocchi. Contro un'avversaria tatticamente lacunosa Logan gioca in ciabatte e nel secondo quarto è già a +12: 27-15 al 12'. Il vantaggio sale ancora: +16 al 16' con tripla di Bendzius.

Appena Sassari cala come intensità, esce fuori l'atletismo e il talento degli stranieri ospiti che con Harrison, Dowe e Stephens rendono il divario giocabile: 44-38.

Dopo l'intervallo il Prometey continua a macinare gioco (Bilan fa il play dal post basso) e le triple di Harrison e Kennedy fanno balzare avanti gli ospiti. Sassari è a -5 ma la grinta di Burnell la tiene in partita, però Mekowulu commette il quarto fallo.

Si va punto a punto, con Bendizus che ritrova la mano da tre. Lo aiuta un ottimo Treier: +2 al 36'. L'atletismo di Kennedy e il talento di Harrison riportano avanti il Prometey: 74-80 al 38'. Evans dalla lunetta lo chiude con 3/4.

I tabellini

SASSARI: Sanna ne, Logan 11 Clemmons 13 Gandini, Treier 14 Burnell 14 Bendzius 14 Mekowulu 3 Gentile, Battle 10 Diop ne Borra ne. All. Cavina.

PROMETEY: Dowe 17 Harrison 16 Bilan 4 Evans 7 Lukashov ne, Lipovyi, Belikov ne,Tykhonov ne, Kennedy17 Stephens 10 Petrov, Sydorov 14 All. Ginzburg

