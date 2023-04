Un quarto posto da difendere nella tana della capolista. La Dinamo gioca domenica alle 18 a Bologna. Nelle due gare precedenti la squadra sassarese se l'è giocata sino alla fine, perdendo la finale della Supercoppa 72-69 e quella di campionato 74-69.

Per Deshawn Stephens è invece il debutto contro la Virtus: «È la prima volta. Sono una squadra molto forte e dobbiamo giocare di squadra, aiutandoci in difesa e in attacco se vogliamo giocarcela».

Lungo poco appariscente e poco offensivo, ma utile alla squadra con gli aiuti sui pick and roll, le braccia lunghe per scoraggiare i passaggi e i tanti blocchi in attacco, Stephens ha proprio nel concetto di squadra l'arma migliore. Lo ha mostrato mercoledì: «Sì, contro Trieste nel primo tempo non riuscivo ad esprimermi, ma nell'intervallo mi sono detto di stare concentrato e pensare a quello che poteva essere utile ai compagni. Ed è andata meglio».

Infine la domanda se nei playoff sia meglio affrontare Venezia o Brindisi: «Bel dilemma. Venezia ha un roster molto lungo, con qualità ed esperienza, mentre Brindisi ha un gioco diverso, a loro piace correre e il talento si esprime quando riescono ad avere entusiasmo».

