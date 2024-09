Ne resterà solo una. Domani alle 20.30 sul parquet turco di Antalya, la Dinamo e Bonn si contendono l'accesso alla Champions League. Chi vince sarà inserita nel gruppo E con l'Aek Atene (Grecia), il Vef Riga (Lettonia) e il Maccabi Ramat-Gan (Israele).

Sfida ancora più dura di quella contro i lituani della Juventus Utena quella che affronta la squadra sassarese. Il coach Nenad Markovic avverte: «Sono contento per la vittoria ma non di come abbiamo gestito il +16. Contro Bonn ci aspetta una partita totalmente differente, dobbiamo evitare questi cali».

Tra i duelli promette spettacolo quello dei due piccoli: i play Bibbins 820 punti) e Mc Ghee 837) non superano il mmetro e settantacinque di altezza. Nelle fila tedesche occhio anche al centro kennedy e agli esterni Griesel e Fleming. Ci vorrà una grande difesa per fermare un attacco che ha rifilato 99 punti all'Andorra.

