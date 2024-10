Sassari “entra” nel campionato con il rutilante successo per 94-76 su Napoli che resta così ultimo a zero punti. Vittoria schiacciante nata soprattutto in difesa: buona nel primo quarto, ottima nel terzo (27-7 il parziale), mentre in attacco sono stati Fobbs (21 punti) e Bendzius (18) le punte di diamante. Gran partita di Halilovic che ha dominato in area anche coi rimbalzi (9) e gli assist per i compagni (5). Per Bibbins una incoraggiante prova in regia (9 assist) ma in attacco è decisamente sfiduciato, anche se nel finale è riuscito a sbloccarsi.

La cronaca- Parte bene la Dinamo che difende ed è molto precisa in attacco (9/14 al tiro su azione), dove Bendzius la trascina sino al +14. Nella seconda frazione Napoli difende meglio, cerca i raddoppi e i contatti. Fatica il quintetto sassarese col doppio play (uscito Fobbs non entra Tambone che non è al meglio) e si accende Copeland che porta Napoli vicina: 28-23 al 13’. La respingono Cappelletti e il rientrato Fobbs che in contropiede ristabilisce la massima distanza: 42-28 al 16’.

Nel terzo quarto il Banco sovrasta Napoli che sparisce, tanto che Makovic gioca a lungo col quintetto dei cambi e nonostante questo il distacco tocca il +32, con gli spettatori del PalaSerradimigni che si divertono.

L’ultima frazione è solo un allenamento.

