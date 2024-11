«La Virtus Bologna arriva al momento giusto». Così esordisce il coach Nenad Markovic nel presentare la gara di domenica della Dinamo Sassari sul campo della vice capolista.

Il riferimento è alle attese di una ulteriore crescita della squadra: «Ci aspetta una sfida di Eurolega, un test per capire cosa possiamo fare, sono le partite che servono per capire se si può fare uno step avanti, se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo battere anche una grande, contro Milano e Brescia perso senza competere, con Tortona ce la siamo giocata».

Bologna non sarà freschissima: martedì ha giocato e perso sul campo del Real Madrid, questa notte ospita il Panathinaikos. «È normale che dovremo cercare ancora più contropiede e transizione, per avere tiri facili e non patire la loro maggiore fisicità,ma soprattutto dobbiamo imparare a essere costanti in attacco e in difesa».

© Riproduzione riservata