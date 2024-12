Colpo a sorpresa della Dinamo Sassari, non tanto per l'acquisto, atteso, quanto per il ruolo. Con le ali Sokolowski e Udom infortunate ci si aspettava un pariruolo che potesse aiutare a rimbalzo, dove Sassari è ultima, invece la società biancoblù ha ingaggiato una guardia di 191 centimetri, Erten Gazi, cipriota che ha preso il passaporto turco.

Gazi proviene dal Fenerbahçe, dove era utilizzato col contagocce: 0,5 punti in 4 minuti di media. Curiosità: in quella squadra giocano l'amatissimo ex Dinamo Dyshawn Pierre e il nazionale Nicolò Melli. Classe 1997, Gazi è cresciuto in Turchia nell'Anadolu Efes dove due anni fa ha avuto il suo acme: 8 punti col 41% da tre.

Nel comunicato si parla di «una guardia aggressiva difensivamente, fisica che va a rimbalzo e che ha tiro da 3 punti. Giocatore in grado di attaccare il ferro e di creare dal palleggio. È già in condizione e disponibile da subito, firmato da comunitario Bosman A». In realtà di rimbalzi ne ha presi sempre pochino, mai oltre i 2 per gara, mentre sono buone le percentuali dall'arco che oscillano fra il 39 e il 48% nelle stagioni con l'Efes.

Il general manager Federico Pasquini commenta: «Penso che Gazi si andrà a incastrare bene con le caratteristiche e le mancanze della nostra squadra, senza andare a modificare gli equilibri. Può essere un giocatore che va a ricoprire più ruoli aiutando dove possibile i compagni. È un giocatore pronto, allenato, che potremo inserire subito ed questo è fondamentale».

Il rischio è però di togliere spazio a Tambone e anche all'utilizzo del doppio play, anche se potrebbe esserci l'intenzione di dare più minuti a Fobbs come ala.

© Riproduzione riservata