E' la gara dei saluti quella che va in scena domani al PalaSerradimigni (inizio alle 18.15) contro la vice capolista Germani Brescia. L'ultima partita casalinga, penultima del campionato, non ha nulla da dire alla classifica della Dinamo che per la seconda stagione di fila chiude senza avere raggiunto i playoff e dopo avere mancato sia l'ingresso in Champions sia in Coppa Italia.

Se non altro il campionato che era diventato pericoloso a febbraio è stato messo al sicuro e poi ravvivato negli ultimi due mesi sotto la guida del coach Massimo Bulleri e con l'aiuto di Rashan Thomas (in panchina ma ancora in dubbio come utilizzo) e Briante Weber. Rispetto alla gara di Trento dovrebbe rientrare il play Bibbins ma sarà comunque un Banco dimezzato perché privo dei lunghi Halilovic e Renfro.

Di fronte una Germani Brescia che insegue a due lunghezze la vetta e che nelle ultime due stagioni ha ottenuto solidità grazie a tre ex biancoblù: il centro Bilan, uno dei migliori giocatori in assoluto della serie A, il play-guardia Dowe e l'ala Burnell.

