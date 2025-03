Arriva la capolista, finta neopromossa con budget per puntare allo scudetto: sabato al PalaSerradimigni (inizio alle 20) arriva Trapani, che è riuscita a stare davanti a Milano, Bologna e Brescia.

Match ad altissima difficoltà, ma la Dinamo ha il vantaggio della ritrovata serenità in classifica e come spiega il play Justin Bibbins: «Siamo molto carichi per le vittorie delle ultime due partite, è una bellissima sfida contro la prima in classifica, abbiamo fiducia e tutto può succedere». E aggiunge: «Sarà anche una partita utile per testare le nostre potenzialità».

Ancora in dubbio il centro Halilovic. In caso di assenza il tecnico Bulleri dovrà ricorrere ancora ai quintetti piccoli.

A questo proposito Bibbins spiega: «Quando ci sono tre play i campo c’è più circolazione e condivisione della palla. Un quintetto così serve per cambiare ritmo alle partite».

© Riproduzione riservata