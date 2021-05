Anche col rientro di Pozzecco in panchina, Venezia si dimostra più solida mentalmente nei finali punto a punto: finisce 83-78. Ora la Reyer ha due match ball per conquistare la semifinale scudetto, anche se dovrà giocare due volte al PalaSerradimigni, domenica ed eventualmente venerdì.

Peccato davvero perché i biancoblù hanno avuto anche +17 di vantaggio nel secondo quarto, ma la difesa di Venezia ha riaperto la partita e in volata due triple da 8 metri di De Nicolao e Tonut hanno deciso il match.

Questa volta Venezia non si fa sorprendere e il primo quarto è equilibrato: Sassari rinuncia dopo pochi minuti a Bilan con due falli, ma Happ entra e si mostra in serata producendo il primo verso strappo, 10-17.

Venezia risale, sorpassa, ma Bendzius fissa il primo parziale: 21-24.

Nella seconda frazione la difesa di Sassari funziona, i padroni di casa faticano e la coppia Happ-Bendzius trascina il Banco sino al +17. Poco prima del riposo però la Dinamo perde intensità e attenzione e la Reyer rosicchia 7 punti per il 37-47 di metà gara.

Nel terzo quarto rientra Bilan, ma non riesce a inserirsi in gara, fatica contro Watt che insieme a un Tonut tiratore (3/5 da tre) accorcia ancora: 44-50 al 24'.

Coach Pozzecco usa anche la zona e il doppio pivot (Happ e Bilan insieme) ma la difesa di Venezia è diventata chiusa e cattiva e fallosa, la Reyer con Watt sorpassa: 55-52 al 28'.

Nell'ultima frazione è una battaglia: Gentile e Kruslin ci sono, 60-65 al 33'. Venezia però ha Chappell e De Nicolao caldissimi, recupera e sorpassa: 73-72 al 37'. Segna anche Tonut da 8 metri per il +5 di Venezia a 23”, ma Burnell piazza la bomba. Solo un libero per De Nicolao e poi 16” per la Dinamo sul -3. Bilan sbaglia il primo libero e di proposito anche il secondo, palla recuperata ma la tripla del pareggio di Bendzius viene stoppata da Watt.

Umana Venezia: Casarin 2, Stone 7, Tonut 25, Daye, De Nicolao 12, Campogrande ne, Clark 5 , Chappell 7, Mazzola, Cerella 5, Fotu, Watt 20. All. De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 4, Bilan 5, Treier, Chessa ne, Kruslin 13, Happ 14, Katic 4, Re ne, Burnell 13, Bendzius 12, Gandini ne, Gentile 13. All. Pozzecco.

