Niente da fare: Sassari non riesce a vincere contro le migliori e a Brescia perde 97-86. La squadra biancoblù, con Bucchi in panchina dopo la quarantena, disputa una prova coraggiosa e ostinata, caratterizzata dall'alternanza nel punteggio sino al 37'. Nel finale paga la leggerezza dentro l'area con un Mekowulu ancora insufficiente, così come Burnell. Non basta quindi il terzetto Robinson-Logan-Bendzius al quale dà una grossa mano Kruslin e un Diop meritevole del quintetto base.

Parte meglio Sassari che con le triple di Robinson e un'ottima difesa (4 recuperate) va a +7: 6-13 al 4'. Coi cambi il Banco perde smalto, sale Brescia che domina a rimbalzo (12-3 nel primo quarto) e con un break di 18-5 ribalta l'inerzia della partita: 24-18.

La squadra sassarese pasticcia in attacco nella seconda frazione e finisce a -11 al 12'. Il rientro del play Robinson ridà ordine e insieme a Gentile e Logan promuove la rimonta: 33-27 al 15'. Bucchi ricostruisce il quintetto e la Dinamo riprende a difendere e correre: due triple di Kruslin e una di Robinson in contropiede ed è sorpasso : +2 al 18', 38-40. Diventa anche +5 con un bel taglio di Diop prima del parziale rientro dei bresciani prima dell'intervallo: 42-43.

Il terzo quarto è un continuo sorpasso ma sempre entro il canestro di distacco: si scalda Bendzius che mette due bombe, resta freddissimo Burnell (0/5 al tiro su azione). E' on fire Della Valle (20 punti) che con la quarta tripla porta a 61-57 la Germani al 27'. Burnell gioca da “4” quando esce Bendzius.

Nell'ultimo quarto due zampate di Logan con in mezzo la tripla di Bendzius e Sassari si riporta avanti: 76-78 al 34'. Brescia beneficia di tanti, troppi liberi, e riesce ad allungare nel finale, anche perché con Diop fuori per falli la difesa, con Mekowulu, ne risente: 92-85 al 39'. Gara finita.

I tabellini.

Germani Brescia: Gabriel 7 Moore 3 Mitrou-Long 24 Rodella ne, Parrillo ne, Petrucelli 11 Della Valle 22 Eboua, Burns 10 Laquintana 11 Moss. All. Magro

Banco di Sardegna Sassari: Logan 22 Robinson 16 Kruslin 9 Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell 2 Bendzius 16 Mekowulu 2 Gentile 8 Diop 11 All. Bucchi.

