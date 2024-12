Quarta vittoria di fila per la Dinamo Lab che si è rilanciata alla grande nel campionato di A1 di basket in carrozzina. Il quarto "scalpo" è quello del Padova e viene conquistato in trasferta, sul campo della Millenium: 59-51 per la squadra sassarese.

Ottimo l'approccio della formazione di coach Foden che va subito sul +13. I padroni di casa reagiscono e nel secondo tempo si avvicinano anche a -1, ma la Dinamo Lab con personalità resiste e riprende la distanza di sicurezza.

Intanto sono state ufficializzate le convocazioni dell’ultimo raduno della nazionale nel 2024. Bella lista degli atleti che dal 26 al 29 dicembre lavoreranno al centro di preparazione olimpica di Tirrenia, figurano ben tre giocatori biancoblu: Enrico Ghione, Claudio Spanu e il giovanissimo Cristiano Uras.

