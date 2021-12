Combattuta e sofferta, ma preziosissima la vittoria della Dinamo Sassari su Varese per 104-99. Pazienza se non è stata gara di difese ma con gli attacchi in gran spolvero, troppo importante battere una concorrente diretta per la salvezza, che dall'assenza di Alessandro Gentile (squalificato) ha tratto la leadership della coppia Keene-Kell 61 punti due. Più squadra Sassari che ha avuto tanti protagonisti a ondate: Robinson e Kruslin in avvio, poi Treier, quindi Burnell e Logan nel finale infuocato. Ma da segnalare anche la difesa di Diop e Gentile e la costanza di Bendzius pur in una serata non eccelsa al tiro.

Curiosità: un sassarese anche nella squadra varesina, Lorenzo Mele, classe 2005, figlio del general manager Pinuccio che insieme al padre Luciano ha gestito la società nel periodo tra Milia e Sardara, ottenendo la promozione nella massima serie.

Meglio in avvio Varese con l'ex Cagliari Keene che va in doppia cifra subito: 10-15 al 4'.

Il primo tempo premia più gli attacchi che non le difese, aggressive più di facciata che di intensità vera.

Le entrate di Kruslin e soprattutto di Robinson producono un break di 13-0 che rivolta il match: +8. Varese chiama la zona e l'attacco di casa è in imbarazzo: 25 pari.

Il Banco prova a scappare con due triple di Treier nella seconda frazione: 44-37 al 16'. Il centro Mekowulu però dopo un buon inizio combina disastri in serie e gli ospiti rientrano con Jones e vanno avanti prima del riposo: 48-50.

Nel terzo quarto Varese resta a zona e Sassari sbaglia qualche tiro aperto, con Kruslin che forza. Kell prende quota: 56-59 al 25'. Burnell inizia a segnare in tap-in, ma Keene con le triple e Kell con le entrate si allontanano nonostante la zona 3-2 chiamata da Bucchi: -8 alla fine del terzo quarto.

Nell'ultimo quarto la Dinamo scenda a -10 prima della reazione con un quintetto atipico: dentro la panchina e il solo Burnell dello starting five, che con tap-in e rimbalzi si fa sentire in area. Lo aiuta Logan. Il parziale è di 16-0: 85-79 al 36' con Burnell che schiaccia in contropiede.

Ma Kell e De Nicolao provocano il sorpasso: 89-93 al 38'.

Il finale è di Burnell che prende un rimbalzo offensivo capitale e Logan che segna tripla e due liberi per il +3. Poi sbaglia Keene la tripla del pareggio e Logan va a schiacciare per il tripudio.

I tabellini

Sassari: Logan 20 Robinson 10 Kruslin 9 Gandini ne, Devecchi, Treier 8 Chessa ne, Burnell 16 Bendzius 17 Mekowulu 8 Gentile 6 Diop 10 All. Bucchi.

Varese: Kell 28 Beane 4 Sorokas 4 De Nicolao 9 Egbunu 3 Ferrero 4 Jones 14 Caruso, Keene 33 Mele ne, Bottelli ne, Frangos. All. Vertemati.

