Una “lince” del Minnesota per aiutare dentro l'area. La squadra sassarese chiude il roster con l'ingaggio dell'americana Jessica Shepard, classe 1996, alta 193cm. La giocatrice raggiungerà l'isola appena avrà concluso gli impegni con la squadra del Minnesota, attualmente al quarto posto del maggior campionato femminile degli Usa.

Di tutto rispetto il curriculum della lunga americana, capace di giocare sia da alapivot che da centro: dopo aver frequentato la Fremont Senior high school, con cui ha vinto il titolo statale nel 2013, ha iniziato il suo cammino collegiale con Nebraska Cornhuskers.

Nel 2017 passa a Notre Dame dove scrive 15.6 punti di media a partita, qui vince il titolo Ncaa femminile sfiorando il back to back la stagione successiva, in cui viaggia a 16.7 punti di media. Inserita spesso nei primi o secondi quintetti delle varie division universitarie, Jessica Shepard viene scelta al Draft 2019 vcol numero 16 dalle Minnesota Lynx, con cui inizia la carriera da pro: dopo un buon debutto un infortunio occorso durante la partita con Los Angeles Sparks la tiene ferma un anno. Ritornata in campo la scorsa stagione, ha vissuto anche una breve parentesi in Israele.

