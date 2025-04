La sconfitta casalinga di Scafati contro Reggio Emilia ha dato l'ufficialità dell'aritmetica alla salvezza della Dinamo. La squadra sassarese è a +10 da Scafati che ha solo quattro gare da giocare ed a +12 da Pistoia che ha solo cinque partite da disputare. Il match di domenica al PalaSerradimigni contro Tortona (inizio alle 17.30) ha comunque un peso per la stagione dei biancoblù, perché chiudere almeno al decimo posto significa avere qualche chance di fare le coppe europee.

In teoria i playoff sono ancora raggiungibili, ma oltre all'en plein occorrerebbero tre sconfitte di Tortona e Venezia.

All'andata Tortona ha vinto in volata 71-68 grazie soprattutto all'ala Strautins (22 punti) che sarà assente per un infortunio a un ginocchio che gli ha fatto finire la stagione anzitempo. La Dinamo invece ha recuperato il lungo Renfro, già utilizzato contro Pistoia. L'americano ha dichiarato: «Sto meglio e devo dire che rientro in una squadra dove si respirano energia e convinzione».

