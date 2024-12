Ritorna a sei stranieri la Dinamo che ha avuto il via libera per il tesseramento di Ertan Gazi, guardia cipriota di nazionalità turca ingaggiata a Natale. Giusto in tempo per l'anticipo di domani sera a Cremona (ore 20) contro la formazione allenata dall'ex Demis Cavina, che occupa il penultimo posto ed è alla disperata ricerca di punti salvezza.

I lombardi hanno vinto solo due gare, a Napoli e contro Varese, ma ne hanno perse tre di un canestro, contro Reggio Emilia, Pistoia e Treviso. Sottotono finora l'ex Trevor Lacey ma è giocatore che sa accendere la partita e i compagni.

Il centro Miralem Halilovic afferma: «Contro Cremona è una gara piena di trappole, perché ha tanti tiratori sul perimetro, sa cambiare la difesa spesso e quindi bisogna essere pronti e preparati».

Il pivot biancoblù esprime giudizio positivo sul nuovo acquisto: «L'ho visto da avversario in Turchia e ci allenavamo nello stesso palazzetto, è un ottimo difensore, un giocatore che può aiutare il gruppo».

