Una difesa più costante e un attacco dove la palla gira meglio: la cura Markovic sembra funzionare per la squadra sassarese. Il colpaccio sul campo di Venezia ha confermato la crescita tattica e la tenuta mentale ammirate contro la Virtus Bologna.

Il nuovo allenatore è riuscito a compattare il gruppo e conquistare due vittorie insperate che hanno consentito alla Dinamo di portarsi a +8 da Pesaro e a +10 da Brindisi, fanalini di coda del campionato. Per la salvezza matematica servono ancora tre vittorie, forse solo due, da ottenere nei restanti otto turni.

Almeno a parole la squadra biancoblù non pensa ancora ai playoff, che restano però a soli due punti di distacco. Aver trovato un'identità di gioco autorizza a rincorrere il settimo e ottavo posto, anche se il campionato resta indecifrabile con tanti risultati che contraddicono i pronostici. Ulteriore beneficio delle due vittorie è aver guadagnato la necessaria serenità per far rientrare l'ala lituana Bendzius senza l'assillo di una classifica pericolante.

