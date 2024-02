Dopo la vittoria in casa contro Cremona ora la prova del nove: vincere in trasferta. E farlo sabato a Casale Monferrato contro Tortona che ha sfiorato l'en plein nelle ultime cinque gare, perdendo a Milano d'un soffio.

Il tecnico Nenad Markovic spiega: «Per certi versi è un match anche più difficile che contro Milano, perché loro sono in grande condizione col nuovo allenatore e hanno tante soluzioni offensive. Questa è la gara che ci deve servire per cambiare mentalità in trasferta, in fin dei conti si gioca sempre cinque contro cinque.

In settimana si è fermato Tyree per un virus intestinale, ma ha recuperato. E riguardo al minutaggio dei giocatori nell'ultima partita, sottolinea: «Non sono uno che arriva col blocchetto dove sono stabiliti i minutaggi di ogni singolo giocatore, ma faccio le scelte in base al piano partita e a quello che funziona durante la gara. Charalampopoulos stava giocando molto bene da "4" quindi ha avuto un minutaggio maggiore».

