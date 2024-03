La Reyer ha 9/10 al PalaTaliercio, Sassari ha 1/10 lontano dal PalaSerradimigni. Il pronostico per la gara di domani (17.30) sembrerebbe chiuso. Eppure la Dinamo che ha sconfitto la Virtus Bologna ha mostrato forse per la prima volta nella stagione di poter compiere qualsiasi impresa. E poi i precedenti dicono che il Banco è tornato vincitore 10 volte in 26 partite giocate sul campo veneto.

L'ala Vasili Charalampopulos che ha giocato 4 gare con la maglia orogranata due stagioni fa dice: “Anche Venezia ha più stazza dentro l'area, ma come contro Bologna possiamo sfruttare dinamismo e velocità. L'importante è trovare quella continuità che non abbiamo mai mostrato in trasferta”.

Tre gli ex biancoblù: tutti vincitori di almeno un trofeo con Sassari: il centro Tessitori (Coppa Italia 2014), l'ala Brooks (il triplete della stagione 2014/15) e il play sassarese Spissu (Europe Cup e Supercoppa proprio contro Venezia nel 2019).

All'andata vittoria di Venezia per 73-62 nella gara d'esordio del play Jefferson.

© Riproduzione riservata