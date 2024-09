È la Juventus Utena l'avversaria della semifinale del qualification round di Champions Fiba. Domani sera ad Antalya, in Turchia, la Dinamo sfiderà i lituani (inizio alle 20.30) che hanno sconfitto i serbi dello Spartak per 87-84 dopo una partita molto tirata. Chi vince la semifinale sfiderà in finale la vincente tra Andorra e Bonn per l'unico posto disponibile nella regular season della coppa europea.

Grande protagonista nella Juventus il play canadese Thorpe con 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Ha sfiorato la doppia doppia l'alapivot Toro, con 10 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche la guardia Beliauskas e l'alapivot Orelik, che ha smazzato pure 6 assist.

La Dinamo spera di recuperare almeno un lungo tra Halilovic e Vincini e il play Cappelletti (hanno tutti saltato la finale del torneo di Sarajevo) perché avere le rotazioni accorciate non è l'ideale per il primo impegno ufficiale della stagione.

Il general manager Federico Pasquini ha sottolineato: «L’inizio di stagione è fondamentale e ti può dare un grande boost a livello di energia. Il qualification round di Antalya dove troveremo squadre molto toste e l’inizio di campionato con Scafati e Napoli in casa dopo Milano saranno un test molto probante per la nostra crescita».

© Riproduzione riservata