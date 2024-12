Ha iniziato col freno a mano tirato come Sassari, ma ora sta iniziando a decollare: 4 vittorie nelle ultime 6 gare del campionato italiano e 3/3 in Eurocup, da non confondere con la più modesta Europe Cup Fiba alla quale prende parte la Dinamo. Domenica il PalaTaliercio ospita alle 16.40 due formazioni che proprio per la partenza in ritardo non possono sopportare altre sconfitte.

Venezia ha recuperato dall'infortunio il play Ennis, 11 punti e 7 assist di media. Il suo duello con Justin Bibbins è una delle chiavi del match.

La differenza fisica tra i due registi è notevole, ma Bibbins sta migliorando: «All'inizio ho faticato per tanti fattori, un campionato nuovo, i tempi di adattamento a quello chistomi dal coach. Per essere il vero Justin ho dovuto lavorare e modificare qualcosa, ad esempio attacco di più l'area. Con il crescere dell'intesa coi compagni riesco poi a servirli meglio».

Il Banco cresce, ma per cercare il colpaccio ci vorrà una grande prestazione: «Dobbiamo approcciare meglio la partita, essere più duri anche a rimbalzo e soprattutto giocare per 40 minuti, contro una simle squadra non possono bastarne 25».

© Riproduzione riservata