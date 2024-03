Clamorosa vittoria del Banco di Sardegna che al PalaSerradimigni sconfigge la vice capolista Virtus Bologna 93-88. Successo meritatissimo dopo una gara condotta quasi sempre grazie a una buona difesa nel primo tempo e a un attacco dinamico, dove è emerso il play Jefferson, 29 punti con una tripla e due liberi decisivi nel finale arroventato.

Il centro Diop ha festeggiato le 200 presenze in maglia biancoblù.

Ottimo approccio della Dinamo che difende aggressiva, passa sui blocchi e controlla la transizione. Spezzano l’equilibrio le due triple di Jefferson e quella di McKinnie: 19-13 al 7’.

Nel secondo quarto coach Markovic utilizza a lungo il quintetto con tre piccoli. McKinnie è mobilissimo e coi suoi tagli mette in crisi la difesa bolognese (unico in doppia cifra nel primo tempo) e Tyree sfoggia il suo talento offensivo e la squadra sassarese vola a +13 al 16’. La Virtus è più fisica in difesa e in attacco: Hackett colpisce in avvicinamento, Dunston schiaccia per ridurre ancora il divario: 44-40 al riposo.

La Virtus mantiene l’inerzia al rientro dopo l’intervallo e va in vantaggio con le triple di Belinelli: 55-60 al 27’. stato Jefferson a riportare la Dinamo avanti, aiutato da Tyree: 76-69 al 35’. La Virtus si è riportata sotto con le bombe di Belinelli: 85-82 al 39’ e 87-86 a 47” dal termine con tre liberi di Belinelli. La tripla di Jefferson del +5 ha di fatto chiuso la gara.

