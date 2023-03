Mai accaduto prima, i due tiratori più precisi della serie A da oltre l'arco dei 6,75 metri sono due sassaresi: Spissu e Chessa. Il play della nazionale Marco Spissu, andato a Venezia, primeggia col 52,2% nella graduatoria che considera chi ha tentato almeno 50 tiri: ha 47/90.

Come precisione Spissu sta davanti a due giocatori della Dinamo che sono stati compagni di squadra: Kruslin che ha 56/110, vale a dire il 51% e Bendzius che ha 67/144 vale a dire il 46,5%, risultato davvero impressionante visto l'alto numero di tiri e l'attenzione che gli riservano le difese avversarie.

Massimo Chessa dal punto di vista della precisione fa addirittura meglio di Spissu: 15/28 da tre che equivale al 53,6%. E a chi obietta che siano pochi tiri, bisogna rispondere che in rapporto all'impiego (8 minuti di media) non sono così pochi. C'è poi un altro dato impressionante del trentacinquenne sassarese: ogni volta che ha segnato almeno tre triple è stata vittoria per il Banco di Sardegna. E' accaduto contro Scafati, Trento, Pesaro (addirittura 4/4) e domenica contro Tortona.

