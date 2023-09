Sconfitta ma con onore la Dinamo, che nella prima giornata del torneo di tel Aviv in Israele cede all'Hapoel Jerusalem 83-75 dopo un supplementare. La squadra sassarese affronterà domani sera per la finalina di consolazione il Promitheas degli ex Jamal Jones e Deshawn Stephens, sconfitto dall'Hapoel Tel Aviv 84-71,

Davvero buona la prova della squadra sassarese, scesa in campo senza tre stranieri del quintetto base, tutti infortunati: il play-guarda Tyree, le ali Charalampopoulos e Bendzius.

Partenza favorevole agli israeliani dell'ex Levi Randolph: 18-8 nel primo quarto. La Dinamo ha iniziato la risalita sospinta dal play Whittaker e dal centro Diop: 15 punti a testa. Tra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo i biancoblù di Bucchi sono andati anche in vantaggio di 6 punti ma l'Hapoel ha recuperato. Sul ferro il tiro della vittoria di Whittaker: 69 pari.

Nell'overtime la stanchezza ha tolto lucidità alla Dinamo. Da segnalare anche gli 11 punti di Treier e i 5 del play cappelletti, al rientro dopo l'infortunio.

© Riproduzione riservata