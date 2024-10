Sicura del primato e della vittoria la Dinamo si appresta a ospitare il Dnipro domani al PalaSerradimigni (20.30) per la gara di ritorno della Europe Cup. La squadra ucraina, che non può giocare in patria a causa della guerra, è costretta infatti a chiedere ospitalità alle altre formazioni europee.

Partita dal pronostico chiuso: la vittoria di Sassari per 94-62 nel match di martedì ha detto che è davvero tanta la differenza tecnica tra le due formazioni.

Coach Markovic utilizzerà appieno tutti e dodici i giocatori in modo da dare maggiore spazio ai cambi (ottimo Veronesi in gara uno con 23 punti) e da fare rifiatare gli elementi del quintetto base, in vista del big match di domenica contro Trento, capolista imbattuta della serie A.

