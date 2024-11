Percorso netto nella prima fase di Europe Cup: la Dinamo espugna Wloclawek e batte l'Anwil, 86-83. Primo posto matematico e quindi la squadra sassarese finirà nel gruppo con Cholet e Bilbao.

Sassari senza l'ala Udom (operato per la frattura a un dito del piede destro) e con Renfro ancora acciaccato e non utilizzabile. Invece i padroni di casa sono privi di Nelson.

Inizio gara con qualche errore banale sui passaggi e in difesa: 11-6 al 5' per i polacchi. Sassari sbaglia anche qualche tripla aperta e Halilovic soffre troppo Ongenda. Entra Vincini che fisicamente si fa sentire di più sotto canestro e poco dopo entrano anche gli altri dalla panchina. L'Anwil non riesce a scappare, ma il Banco non riesce ad avvicinarsi a meno di due canestri. Lo fa finalmente nel secondo quarto con una tripla di Sokolowski: 25-24 al 15'. Esce Ongenda per infortunio. Sassari sorpassa e prova a scappare coi liberi di Tambone e Veronesi: 27-32 al 18'. Sono gli italiani del Banco a produrre l'allungo, sempre dalla lunetta: +8 al 19'. I polacchi dimezzano prima del riposo.

Al rientro l'Anwil è più aggressivo e sorpassa: 47-44 al 26'. Coach Markovic va di quintetto italiano con Sokolowski da “4” ma gli arbitri fischiano un fallo inesistente in attacco a Vincini che prende anche tecnico. Rientra Halilovic e i polacchi riprendono il sopravvento a rimbalzo. I padroni di casa allungano a +8. Sono le triple di Veronesi a impedire che l'Anwil prenda il largo.

L'ultima frazione inizia con Bendzius a fare da pivot in un quintetto piccolo dove ci sono molti cambi in difesa. Veronesi dalla lunetta riporta avanti la Dinamo: 62-63 al 32'. Gara equilibratissima: entrata di Turner e Anwil sopra: 72-71 al 36'. Break sassarese firmato da Halilovic e Bendzius: 72-76 al 38'. La tripla di Tambone dà il +8, l'Anwil segna due bombe, Sokolowskie Bendzius la chiudono definitivamente, perché il +3 a meno di due secondi non consente un buon tiro all'Anwil.

