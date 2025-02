L'ingiusto passivo del PalaSerradimigni (-19) rende quasi impossibile ribaltare l'esito dei quarti di Eurocup femminile. Domani sera alle 20 la Dinamo Women scende sul parquet del Baxi Ferrol per onorare la coppa europea.

In palio c'è la semifinale contro la vincente tra Girona e Lione. Gli spagnoli hanno vinto l'andata 77-72

Il tecnico Antonello Restivo spiega: "Andiamo in Spagna per dare il massimo, onorando il nostro straordinario percorso europeo.Ferrol è una squadra molto forte, sono molto intense e hanno il grande vantaggio degli ultimi cinque minuti dell'andata, dovendo difendere il +19. Noi vogliamo disputare una partita all'altezza, approcciare bene e provare a ribaltarla. Non facciamo calcoli, giochiamo un match alla volta e poi penseremo a Battipaglia".

Ancora in dubbio la lunga Begic, fuori da quasi due mesi per infortunio.

© Riproduzione riservata