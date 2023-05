Infranto il tabù Venezia con la prima serie vinta nei playoff, la squadra sassarese guadagna la semifinale, che come nella stagione passata la vedrà opposta a Milano.

Successo netto quello della squadra di Bucchi contro Venezia. Ottenuto curiosamente con le stesse modalità dei quarti vinti contro Brescia nei playoff 2022: sconfitta alla prima in trasferta, colpaccio esterno, vittoria netta al PalaSerradimigni e successo per il 3-1 finale con gli avversari in rimonta, 98-95 contro Brescia e 87-83 contro la Reyer.

La chiave della serie è stata la difesa, «la voglia di sacrificarsi per la squadra» ha sottolineato il tecnico Piero Bucchi. Se l'apporto offensivo dei biancoblù è arrivato solo da alcuni giocatori (Diop e Dowe i più costanti) anche se tutti a rotazione sono stati protagonisti, in difesa tutti, ma proprio tutti i giocatori hanno fornito un contributo solido.

La costanza in difesa e la capacità di variazioni tattiche (Bucchi ha vinto il duello con Spahija) sono le armi che consentiranno a Sassari di provare a giocarsela contro i Campioni d'Italia che hanno eliminato Pesaro 3-1.

La serie inizia al Forum di Assago sabato (alle 18) e sempre Milano, in quanto capolista, giocherà in casa la seconda semifinale, lunedì alle 20.30. Si torna al PalaSerradimigni per gara tre (giovedì) ed eventualmente per gara quattro (sabato). Se fosse necessaria la quinta partita per decidere chi va in finale scudetto sarà ancora l'Olimpia ad avere il fattore campo.

