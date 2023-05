E’ semifinale scudetto come l’anno scorso. Davanti all’infuocato pubblico del PalaSerradimigni

la squadra sassarese batte Venezia 87-83 e raggiunge Milano per l’ennesima sfida.

Partita davvero da playoff giocata di nervi e agonismo in un secondo tempo ruvido dove la Reyer ha tentato la rimonta arrivando sino a -2 con palla in mano ma Granger che da solo aveva fatto la rimonta ha sbagliato la tripla della vittoria.

La Curva C ha omaggiato il capitano Devecchi con una bella coreografia.

Per Massimo Chessa 400 gare in maglia Dinamo.

Venezia prova per due volte la piccola fuga, ma ogni volta Kruslin piazza le triple e la quarta vale il 16-13 al 6’. La difesa ospite è più dura delle altre gare, sulla sirena del quarto Granger infila la tripla del sorpasso: 24-25.

Diop segna 4 punti (nonostante i falli non fischiati) e stoppa anche Watt per il +3 al 13’. La difesa sassarese raddoppia e ruba palloni, Treier piazza due bombe per il massimo vantaggio: 34-25 al 14’.

La Reyer aumenta pressione e spinte, Diop va spesso in lunetta, come i compagni: +14 e il distacco sarebbe più largo senza qualche libero sbagliato.

Nel terzo quarto difese spigolose. Il primo a sbloccarsi in attacco è Kruslin con la quinta tripla, che vale il +15 al 22’.

E’ l’ex e sassarese Spissu con Watt che prova a scuotere Venezia con le entrate: 50-43 al 26’. La stranezza è che Sassari ha 6 falli e Venezia uno solo. La tripla di Granger riduce il divario: 56-49 al 28’. E l’ultimo parziale vede i biancoblù avanti solo di 7 lunghezze.

Nell’ultimo quarto continua la confusione in campo: Tessitori (altro ex) mette due triple ed è 68-63 al 34’. La tripla con libero di Dowe fa respirare la Dinamo. Venezia perde i due centri Tessitori e Watt per falli, ma poco dopo esce anche Dowe.

Entra in modalità super Granger che segna sempre da tre e da due, tranne l’ultimo tiro che potrebbe dare la “bella” a Venezia.

I tabellini

Banco di Sardegna Sassari: Jones 2 Robinson 6 Dowe 15 Kruslin 22 Devecchi ne, Treier 11 Chessa ne, Stephens 5 Bendzius, Gentile 7 Raspino, Diop 19 All. Bucchi.

Umana Reyer Venezia: Spissu 14 Tessitori 6 Parks 10 Bramos 3 Moraschini, De Nicolao, Granger 30 Chillo ne, Brooks 2 Willis 7 Watt 3 Mokoka 8 All. Spahija.

