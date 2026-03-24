Un fine settimana ricco di sorprese nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud, infatti, la nuova capolista solitaria è il Serramanna; al Nord, nel girone Verde, cade Sennori, prima della classe.

Sud. Il colpo di giornata è quello del Serramanna, che vince in casa dell’Antonianum Quartu per 62-77 e rimane in solitaria in testa alla classifica. Per Caredda e compagni è la vittoria numero 19 in stagione, che vale il sorpasso sull’Azzurra Oristano. Gli oristanesi, infatti, cadono a Carloforte per 70-57. Padroni di casa che guidano a partire dalla seconda frazione (17-18 al 10’) e all’intervallo il punteggio è sul 32-26. Il break decisivo arriva dopo il riposo lungo, con il 50-40 del 30’ e il +13 della sirena finale. Da segnalare, nelle fila del Carloforte, la prestazione di Baghino, autore di 23 punti. Risale in terza posizione il CUS Cagliari, dopo la bella vittoria contro La Casa del Sorriso Su Planu (60-55). Nelle altre gare, Iglesias vince il derby del Sulcis contro Carbonia (60-54), mentre il Genneruxi supera nettamente Il Gabbiano per 80-25. Chiude il quadro delle gare disputate il bel successo esterno della Primavera Gonnosfanadiga, per 46-66, sul campo del Settimo. Il quadro dell’ottava giornata di ritorno si concluderà nei prossimi giorni con Beta-Cagliari Basket (giovedì alle 21) e Marrubiu-Condor Monserrato (venerdì 3 aprile).

Nord. Arriva contro la Sant’Elene Dorgali la prima sconfitta nel girone Verde per il Sennori. I dorgalesi, infatti, si impongono con il punteggio di 70-59. Stop che non preclude il cammino dei sennoresi, sempre in vetta con 2 punti di vantaggio sulla Mercede Alghero, diretta inseguitrice. Proprio i catalani sono stati protagonisti dell’altra sfida di giornata, vinta, contro il Macomer 2.0, per 94-78. Si giocherà, invece, giovedì (alle 20.15) la partita tra Shardana Basket e Masters Sassari. Nel girone Azzurro, successo di misura della Ichnos Nuoro contro la Nova Pallacanestro (72-70) nell’unica partita giocata nel weekend. In campo giovedì Accademia Olmedo e Ghilarza. Rinviate Pallacanestro Nuoro-Virtus Olbia e CMB Porto Torres-Arzachena.

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