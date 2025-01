In una serata disastrosa, l'unica nota di merito è la tripla di Tambone che consente se non altro di mantenere la differenza canestri favorevole. A Napoli finisce: 87-70, ma all'andata la Dinamo aveva vinto di 18 punti.

Il resto conferma che un organico già limitato è ancora più indebolito dopo l'infortunio a Renfro che si somma a quelli di Udom e Sokolowski. Urge un lungo di sostanza per mettere al sicuro la permanenza in serie A, perché Napoli sta risalendo. Per i padroni di casa 24 punti di Green mentre Totè ne ha fatti 17 e preso 9 rimbalzi. Nel Banco menzione per Tambone che con le due triple finali ha evitato la disfatta completa.

CRONACA - Gara subito in salita: il quintetto base con il rientrante Bibbins finisce subito sotto: 13-5 al 4'. Nella seconda frazione Napoli allunga ancora ed è addirittura -21 al 13'. Sassari riesce a trovare un po' di fluidità in attacco e dimezza il ritardo con Fobbs e Vincini dalla lunetta (43-32 al 17') ma la difesa continua a soffrire e i padroni di casa riprendono quota con l'ex Treier: 51-32.

Nulla cambia nella terza frazione, dove addirittura il distacco tocca il -24 con tripla di Bentil al 26' mentre Sassari continua a tirare sul ferro le triple: 2/23.

Nell'ultima frazione i biancoblù hanno una piccola reazione che li porta a -15 ma la Dinamo fatica a difendere la differenza canestri. La salva la tripla di Tambone quasi sulla sirena.

