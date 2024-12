Esce subito dalla Coppa Italia femminile la Dinamo Women che al PalaSerradimigni subisce la maggiore intensità fisica del San Martino di Lupari: 66-77 il finale. Determinante l’infortunio alla lunga Begic dopo appena 4 minuti, ma anche la serata negativa di troppe giocatrici: nessun punto per Diallo e Gonzales, invece 16 per Taylor e 10 per Pastrello.

Inizia bene la Dinamo Women (8-4) ma dopo 4 minuti perde la lunga Begic per infortunio al ginocchio sinistro. Le venete piazzano un break di 9-0 che le porta avanti: 11-15 al 9’. E’ Taylor (9 punti in un quarto) a tenere Sassari vicina.

Nel secondo quarto si va a colpi di break: 9-0 per la squadra di Restivo con Natali e Taylor, 8-0 per le ospiti che allungano poi sino al 25-37 del 19’.

Nel terzo quarto San Martino di Lupari prosegue a macinare gioco e muoversi bene senza palla, la formazione sassarese non riesce a pareggiarne l’intensità e finisce a -21.

Con quattro italiane (Grattini in play al posto di Carangelo) e Taylor il tecnico Restivo trova l’assetto giusto e inizia la rimonta: parziale di 9-0 con tripla di tabella di Taylor per il 61-69 al 36’.

