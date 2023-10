La Dinamo inizia a ricomporsi. Se Cremona ha salutato il rientro di Charalampopoulos, la gara contro Treviso di domani sera al PalaSerradimigni (19.30) vedrà il debutto della guardia Tyree. L'americano non sarà al top della condizione ma averlo anche per 15 minuti può fare bene ad un attacco che sta faticando non solo per la discontinuità della difesa ma anche perché è alla ricerca di nuovi equilibri.

Occhio a Treviso: nella prima di campionato ha fatto penare Milano (86-80) mentre alla seconda ha perso nettamente contro la Brescia degli ex biancoblù Bilan e Burnell.

Nella formazione ospite spiccano le guardie Bowman e Harrison che hanno 20 punti a testa nelle mani. Ottimo l’impatto del centro Paulicap che sta viaggiando in doppia doppia tra punti e rimbalzi. Pure il play Booker e e le ali Young e Allen hanno talento offensivo, ecco perché l'obiettivo della difesa sassarese sarà quella di impedire che si accendano, altrimenti Treviso diventa una bruttissima cliente.

