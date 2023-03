Dopo due settimane di pausa e un mese senza gare al PalaSerradimigni, si riprende domani con una classica: alle 20.30 arriva la Reyer Venezia.

Il coach Piero Bucchi presenta così l'avversaria: «È una formazione molto buona e molto profonda. Vengono dal cambio di allenatore ma hanno avuto due settimane di tempo per lavorare. Noi abbiamo reinserito questa settimana i due nazionali. La prima settimana abbiamo fatto tanto lavoro atletico, questa settimana lavoro di squadra per ritrovare quei meccanismi che andavano molto bene prima della pausa».

Gli ex sono tre: il pivot Tessitori, l'ala Brooks e il play Marco Spissu, ancora in dubbio per la contusione alla spalla destra riportata nel match della nazionale.

«Spissu è il giocatore che tutti vorrebbero avere. Il suo ritorno a Sassari è il ritorno di un amico e di un fratello per i tifosi. Ha fatto scelte diverse per la sua carriera e sono scelte che lo stanno ripagando».

© Riproduzione riservata