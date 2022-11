Domenica a Pesaro contro il miglior attacco del campionato: 90 punti di media. La Dinamo ci arriva più serena dopo il successo casalingo su Scafati, come spiega l’ala Jamal Jones: «Abbiamo portato a casa una vittoria importante di squadra, siamo un buon gruppo e possiamo crescere insieme. Affrontiamo un’avversaria tosta, che segna tanto, la chiave sarà la difesa».

I marchigiani hanno solo due punti in più in classifica (in casa hanno vinto di un punto contro Venezia) e quindi fare il colpaccio significherebbe agganciarli e guadagnarsi il vantaggio negli scontri diretti.

Jones concorda: «Il nostro obiettivo è di stare tra le prime otto all’andata per fare la Final 8 di Coppa Italia per competere con chi sta in alto, quindi la classifica non la guardiamo adesso ma restiamo concentrati sulla nostra crescita e sull’obiettivo».

