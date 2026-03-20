È vero che Milano gioca stasera in Eurolega contro il Fenerbahce, ma resta difficile pensare che domenica sia demotivata, visto che ritorna al Forum di Assago e festeggia i 90 anni dell'Olimpia. Il coach della Dinamo Sassari Veljko Mrsic sottolinea: «Loro celebrano la ricorrenza ma noi non dobbiamo regalare nulla e dobbiamo fare la nostra migliore partita per contrastare un'avversaria che ha talento e intensità, non c'è bisogno di presentarla».

Sulla carta il pronostico è chiuso o quasi, anche se la formazione allenata da Poeta ha perso tre volte in casa, contro Tortona, Varese e Brescia, gare dove ha tirato maluccio da tre punti. Bisogna poi verificare le energie dei Milano dopo la sfida di stasera contro il Fenerbahce per l'Eurolega, ma è indubbio che la lunghezza e la qualità del roster sono in grado di assorbire anche gli impegni ravvicinati.

Il tecnico dei biancoblù sassaresi puntualizza: «È comunque un campionato dove si può vincere contro chiunque. Per noi non è facile aver cambiato diverse volte assetto e rotazioni, ma adesso siamo al completo e sono convinto che vedremo una Dinamo sempre migliore».

© Riproduzione riservata