Esce dalla corsa allo scudetto, ma a testa alta la Dinamo Lab, che perde a Cantù anche la seconda semifinale di basket in carrozzina. Non inganni il punteggio finale di 65-54 perché è stata in realtà la squadra sassarese a comandare con autorità per 32 minuti con un vantaggio che nel primo tempo ha toccato il +11.

La cronaca - Dopo il 10-10 iniziale la Dinamo sprinta: difesa solida e un Esteche caldissimo per il +8 al 8’. Nel secondo quarto la squadra sassarese dilata il vantaggio in doppia cifra: 16-27 al 5’ con un libero di Ghione. I brianzoli rosicchiano qualcosa prima del riposo: 29-36. La coppia Esteche-Bellars è già a 26 punti.

Dopo l’intervallo Cantù risale la corrente pian piano sino a sorpassare al 32’ con Santorelli: 51-50. Immediata la risposta di Beller per riportare avanti la Dinamo Lab.

Ormai però è lotta punto a punto, con l’ex Berdun che ridà più volte il vantaggio ai padroni di casa. Nel finale sono i 4 punti di Sbuelz a lanciare lo sprint di Cantù: 59-54 a cento secondi dal termine. La DinamoLab crolla psicologicamente e non segna più.

