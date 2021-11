Demis Cavina non è più l'allenatore del Banco di Sardegna. Lo sostituisce il bolognese Piero Bucchi, 63 anni, attualmente vice di Meo Sacchetti in nazionale. La società con uno stringatissimo comunicato ha annunciato prima il divorzio: “Si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali”.

Quindi l'annuncio del nuovo allenatore: "Sassari sarà l’ottava piazza di serie A guidata dal tecnico bolognese". Piero Bucchi infatti ha guidato Treviso (Coppa Italia 2000 e Supercoppa 2001), Roma, Napoli (Coppa Italia 2006), Milano, Brindisi, Pesaro e Cantù. Ha anche ottenuto quattro promozioni nella massima serie sulla panchina di Rimini, Napoli, Brindisi e Roma (dove giocava Massimo Chessa, rientrato a Sassari quest'anno).

Certo è che la società sembra intenzionata a raddrizzare la stagione senza tergiversare, come dimostra anche il ritorno della guardia-ala croata Filip Kruslin

