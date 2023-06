Viene dalla Bundersliga di basket il nuovo play americano della Dinamo: è Stanley Mace Whittaker Jr, 186cm di altezza, classe 1994.

Nato dei sobborghi di Philadelphia, ha concluso il college alla Keiser, università militare per poi buttarsi nel mare del mercato europeo. Lituania, Austria, 2^ lega tedesca prima di un grandissimo campionato nella massima serie tedesca. Whittaker ha avuto 18 punti di media e oltre 5 assist, risultando nelle classifiche dei migliori sia come valutazione, sia come statistiche offensive che difensive.

Dalla Germania Sassari ha sempre pescato bene, basti ricordare Chris Dowe l'estate scorsa, ma anche Dyshawn Pierre qualche anno fa.

