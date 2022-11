«Vogliamo tornare a essere una squadra da battaglia», ha detto il general manager Federico Pasquini per spiegare l'ingaggio di DeShwan Stephens al posto di Chianu Onuaku. «Con Onuaku volevamo sognare ma dopo qualche settimana non eravamo contenti né lui né noi. Con DeShwan prendiamo un giocatore che porterà energia, difesa e capacità di rollare in profondità nel pick and roll».

L'ex Igokea DeShawn Stephens arriva cinque anni dopo l'esperienza in A2 con la Dinamo Academy Cagliari: «La scelta è stata facile perché conoscevo già la dirigenza. Reputo di essere migliorato rispetto a cinque anni fa nella conoscenza del gioco e nelle letture sia in difesa sia in attacco. La squadra è forte e devo solo integrarmi velocemente».

Stephens debutterà domenica al PalaSerradimigni contro Scafati.

L'altra novità è il rientro dell'ala Kaspar Treier. È come se fosse un nuovo acquisto, visto che si era infortunato in agosto con la nazionale dell'Estonia.

