Terzo acquisto della Dinamo, terzo play, in aggiunta a Bibbins e Cappelletti, ecco Briante Weber, 188 cm di altezza ed esperienza italiana grazie alla stagione passata con Reggio Emilia. Il nuovo americano ha detto: «Sono venuto qui con grande entusiasmo, so che ho solo due mesi per portare la mia energia. Conosco Thomas, perché ci ho giocato contro in qualche esperienza americana, Bibbins l’ho visto giocare e mi ricordo la forza e l’energia di Cappelletti».

Una scelta, quella del ruolo, in ossequio al basket di Bulleri, come ha spiegato il general manager Federico Pasquini: «Markovic voleva una guardia molto fisica, Bulleri vuole il doppio play e questo Weber l'ha sempre fatto in carriera».

Il gm biancoblù ha anche spiegato il taglio dell'ala Sokolowski: «Non è stata una scelta di pancia, abbiamo voluto accorciare la squadra e volevamo avere più equilibrio nelle gerarchie visto che lottiamo per la salvezza. E domenica contro Cremona ci aspettiamo una bella risposta dalla nostra gente per una partita importante».

La società sassarese conta di tesserare Weber in tempo per farlo debuttare contro Cremona.

