Ha debuttato con la Dinamo nel colpaccio di Cremona, ora lo attende l'esordio davanti al pubblico del PalaSerradimigni: domenica a mezzogiorno contro Varese. Il neo acquisto Erten Gazi è soddisfatto della sua scelta: «Ho lasciato Cipro a 15 anni e sono andato in Turchia per inseguire il mio sogno. Sassari mi ricorda molto la mia città e l'accoglienza di tutti mi fa sentire a casa».

La guardia-ala arriva dal Fenerbahce dove aveva come compagno di squadra l'ex biancoblù Dyshawn Pierre: «In realtà ne abbiamo parlato solo negli ultimi giorni, ma ho avuto un ottimo feedback sia come organizzazione societaria, sia come calore del pubblico. Mi ha chiamato Markovic che mi conosce per aver allenato in Turchia e mi ha detto che mi sarei inserito bene nel suo sistema di gioco. Sono contento della scelta».

Gazi è il settimo straniero, ma di fatto sostituisce il polacco Michel Sokolowski che dovrà stare fuori a lungo per problemi a un piede.

Prima della conferenza stampa sono stati presentati i due calendari per il 2025: "Dinamo Island- Isola dell'artigianato" e "Isola senza limiti" con giocatori e giocatrici delle squadre sassaresi immortalati dagli scatti dei fotografi Nanni Angeli e Gianmichele Manca.

