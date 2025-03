I 14 punti dopo 20 giornate sono il minimo storico da quando Sassari è approdata in Serie A. Soltanto 7 vittorie a fronte di 14 sconfitte. Risultato peggiore persino di quello del campionato passato dove la Dinamo con 16 punti aveva ritoccato in basso il primato negativo di 16 punti, ma almeno il distacco dalla zona pericolosa era di 6 lunghezze e non di 4 come oggi.

L'aspetto più preoccupante delle ultime sconfitte è che la squadra sassarese sta perdendo nettamente i confronti con le concorrenti dirette alla permanenza in Serie A: -17 con Napoli, -16 con Scafati. Il -26 rimediato a Reggio Emilia è anche il maggior scarto subito in questo campionato. Inatteso dopo che tecnico e giocatori avevano parlato di allenamenti intensi e ritrovato spirito.

Proprio la mancanza di carattere e di aggressività nelle gare contro le squadre di pari livello rendono ansiogeno un finale di stagione dove saranno proprio le sfide dirette contro Cremona, Pistoia e Varese a decidere la lotta alla salvezza.

