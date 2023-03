I due migliori attacchi del campionato si fronteggiano per il quarto posto. Nella gara di domani al PalaSerradimigni (20.45) la Dinamo non sarà però al completo, come fa capire il tecnico Piero Bucchi: “Non è stata una settimana tranquilla, abbiamo avuto un po' di acciacchi. Jones lo valuteremo domani come Stephens e Robinson”.

L'impressione è che dei tre quello con più chence di giocare contro Varese sia il centro Stephens. Ci sarà quindi più spazio per il play-guardia Chessa e per l'ala Raspino. L'allenatore biancoblù loda la disponibilità di tutti, specie di chi gioca meno o quasi nulla: “Sono anzitutto ottime persone e poi hanno grande attaccamento alla maglia, sanno che li stimo”.

Varese arriva da cinque vittorie di fila proprio come la Dinamo: “Sarà una partita bellissima contro una buona squadra, di talento, che ha tanti giocatori di uno contro uno, dovremo dare peso alla difesa e bilanciare l’attacco, cercare di limitare il loro contropiede, giocare senza forzature per controllare il ritmo”.

