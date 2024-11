La Sardegna Marmi Cagliari non si ferma. A Venaria Reale, contro il Torino Teen Basket, le cagliaritane di coach Fabrizio Staico strappano la terza vittoria consecutiva (e prima esterna) nel campionato di Serie A2 Femminile.

Il 54-50 ottenuto in Piemonte rinsalda una volta di più le certezze delle virtussine, che salgono addirittura al quarto posto in classifica con 8 punti all'attivo grazie ai 4 successi complessivi conquistati nelle prime 6 gare.

La gara. Dopo un primo quarto caratterizzato dall'equilibrio (12-10 per la Virtus al primo mini intervallo), Cadoni e compagne hanno alzato il ritmo offensivo nel secondo quarto, producendo un break di 21-15 che è valso il +8 alla pausa lunga.

Guidate dalla playmaker Colli, le padrone di casa hanno reagito al rientro in campo, mettendo in piedi un 18-8 che ha garantito il sorpasso al 30' (43-41). La Sardegna Marmi, però, non si è disunita, e negli ultimi 10 minuti ha trovato le risorse per reagire con i canestri di El Habbab, e nel finale ha sigillato il meritato successo con i tiri liberi realizzati da Naczk, top scorer di giornata con 15 punti.

Torino Basket-Virtus Cagliari 50-54

Torino Teen Basket: Azzi 6, Paleari, Colli 12, Giacomelli 8, Jankovic 2, Pieroni ne, Popovic 5, Varaldi ne, Baima 8, Tortora 9, Isoardi, Lo Buono ne. Allenatore Corrado

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Cadoni 5, Trozzola 8, Pellegrini Bettoli 3, El Habbab 13, Peric 4, Valtcheva 6, Vargiu, Gallus, Pasolini ne, Podda, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 10-12; 25-33; 43-41

