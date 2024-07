Una realizzatrice per aumentare la pericolosità offensiva della squadra sassarese. Per chiudere il roster la Dinamo Women ha messo sotto contratto la guardia statunitense Sparkle Taylor, 29 anni, 178 cm di altezza, proveniente dal Yekaterinburg, squadra dove ha vinto il campionato di Russia firmando 11,6 punti di media.

Ancora meglio due stagioni fa in Polonia col Lublin che ha trascinato al titolo a suon di canestri (oltre 20 punti di media) e assist (3,2 ad incontro). In Europa ha brillato anche a Cipro col Limassol e in Spagna col Gran Canaria.

Il commento di coach Antonello Restivo: «Siamo contenti della firma di Taylor che è una giocatrice di grande esperienza e soprattutto dalla mentalità vincente: siamo sicuri che il suo innesto darà un upgrade importante a tutta la squadra. Sparkle è una pedina importante nel nostro scacchiere: può creare per sé e per gli altri e siamo sicuri che diventerà un terminale offensivo importante per noi».

