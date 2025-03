Una vittoria di carattere per 76-70. Il colpaccio di Treviso rende più serena la classifica della Dinamo che dalla prossima partita potrà contare su un nuovo straniero. Prima della palla a due la società ha annunciato l'ingaggio del play Brianté Webber, 32 anni, 188cm di altezza, nella stagione scorsa a Reggio Emilia dove ha prodotto quasi 10 punti e 3,7 assist.

Intanto, come all'andata, Sassari ha vinto con una robusta prestazione di squadra: in doppia cifra Cappelletti (15 punti), Thomas e Fobbs (13 a testa), Vincini (12) e Bibbins (11).

Cronaca- Dinamo senza gli infortunati Renfro, Udom e Halilovic e senza Sokolowski rientrato in Polonia. In quintetto c'è Tambone come guardia con Fobbs in ala piccola e Vincini da centro. Falsa partenza: 7-0 per Treviso con 5 punti di Paulicap ed entrata di Olisevicius, Coach Bulleri chiama time out. Vincini restituisce la pariglia sotto misura, la tripla di Bendzius ricuce quasi tutto: -1 al 5'. Primi cambi per le due squadre. Cappelletti gioca da guardia per abituarsi al nuovo ruolo. Fobbs invece gioca da “4” quando esce Bendzius, ma sia lui che Veronesi soffrono le ali avversarie: 19-15 all'8'.

L'ala piccola Macura prova l'allungo per i padroni di casa: 26-17 al 11'. Ci pensa Fobbs a non far scappare Treviso. L'ottimo Vincini e i 5 punti del risvegliato Bibbins confezionano il sorpasso: 30-32 al 16. Vincini va in doppia cifra e dà il +6 ai suoi che vanno poi al riposo sul 36-40.

In apertura di terzo quarto Macura pareggia. Gara bruttina, con doversi errori, ma Sassari riesce comunque a stare avanti giocando anche col doppio play, anche perché dimostra più voglia dei fischiatissimi padroni di casa: +9 con Thomas che in contropiede segna e converte il libero.

Nell'ultimo quarto Treviso risale sino a -1 con Bowman, ma Thomas e una tripla di Fobbs ristabiliscono il divario al 38': +6. Bowman segna in entrata il -1 al 38', ma Thomas affetta la difesa trevigiana e la chiude.

