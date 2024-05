Fuori dalle coppe europee, salvo chiamate o ripescaggi per rinunce, ma senza drammi.

Il coach Nenad Markovic spiega: «In questo momento da un punto di vista formale non facciamo le coppe europee, ma la Dinamo ha buon prestigio e i buoni giocatori possono arrivare comunque. Negli ultimi anni la Dinamo ha iniziato a giocare bene quando sono finite le coppe, perché prima è stato stressante, con infortuni e tante energie spese, quindi...».

Domenica la Dinamo chiude la stagione al PalaSerradimigni nel match contro Reggio Emilia, ma la vittoria serve solo per salutare col sorriso: «Non vogliamo chiudere con la terza sconfitta di fila in casa. È importante vincere e giocare bene davanti ai nostri fan dopo la prestazione contro Varese che ci ha lasciato l'amaro in bocca».

E sul mercato nessuna anticipazione se non al conferma di soli due giocatori sotto contratto: «Cappelletti e Bendzius sono gli unici non in scadenza. Per il resto è troppo presto. Dipenderà dal budget e dovremo trovare le migliori soluzioni per le caratteristiche che cerchiamo in modo da costruire una squadra solida e affamata, che possa essere più competitiva».

