Si allontana il sogno della promozione in Serie B Interregionale per l'Innovyou Sennori, superata a Porto Torres dalla Dinamo Gorizia per 74-71 nel primo atto della finale nazionale playoff. Dopo una gara quasi sempre equilibrata e combattuta, i biancoverdi non sono riusciti a piazzare la zampata vincente nel finale.

La situazione diventa complicata, ma non è ancora compromessa per i romangini, che nel match di ritorno, in programma sabato prossimo a Cividale del Friuli, dovranno prevalere di almeno 4 lunghezze per brindare al salto di categoria.

La gara. Dopo un buon avvio (subito 5-0 Sennori), la Dinamo Gorizia prende il sopravvento e si porta avanti anche in doppia cifra. Merella prova a suonare la carica con un assist spettacolare per Hubalek che firma il -6, ma Braidot guida il nuovo allungo degli isontini, che dopo aver doppiato i rivali sul 22-11, arrivano a toccare anche il +14. Il solito Merella dimezza il divario, ma Gorizia tiene in mano l'inerzia del match anche al 20' sul +10 (39-29).

Nel secondo tempo la sfida cambia radicalmente: dopo un primo tempo sonnolento, Hubalek si iscrive tra i protagonisti del match, e Sennori si riavvicina prepotentemente fino al -3 griffato Tola (tripla sulla sirena del terzo quarto). Nell'ultimo periodo la sfida si fa via via sempre più equilibrata e incerta: l'Innovyou trova anche i punti sel sorpasso, prima con Tola e poi con un libero di Pisano a 29 secondi dalla sirena. Gorizia, però, non sbanda: prima una provvidenziale bomba di Scutiero, poi un libero di Luis consentono di blindare il successo sul 74-71 finale.



