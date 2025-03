Nel torneo di Serie B Femminile di basket il Cus Cagliari si impone nel big match contro l’Antonianum Quartu e la aggancia in prima posizione, a quota 32 punti.

Scontro al vertice. Le ragazze allenate da Federico Xaxa vincono per 45-50 al termine di una partita quasi sempre guidata nel punteggio. Avvio equilibrato (10-11 al 10’), con il Cus che cerca e trova l’allungo nel corso del secondo quarto (21-26 al 20’). Vantaggio che sale poi sopra la doppia cifra al 30’ (25-36). Nel finale le quartesi riducono il divario, senza però riuscire a impattare. Migliori realizzatrici dell’incontro sono Ljubenovic, dell’Antonianum, e Salvemme, del Cus, con 13 punti. Con questo successo le due compagini sono ora appaiate in classifica e negli scontri diretti: una vittoria per parte nel computo tra andata e ritorno, con la differenza canestri a favore dell’Antonianum (64-77 per le quartesi all’andata e 45-50 per il Cus al ritorno).

Le altre. Bel colpo esterno del San Salvatore Selargius, sul campo del Gabbiano per 36-78. Selargine avanti già nei primi 20’ (19-36). Ulteriore allungo nel terzo quarto, con il punteggio sul 26-65 del 30’. Ultimi 10’ di “garbage time”, fino al +42 finale. Top scorer della gara è Lapa, del San Salvatore, con 23 punti. Vittoria casalinga della Virtus Cagliari, contro la Pallacanestro Nuoro, per 62-45. Partenza bruciante delle cagliaritane che vanno sul 28-6 al 10’. Nuoresi che accorciano le distanze nella seconda frazione, fino a -10 del 20’ (32-22). In avvio di ripresa il nuovo allungo virtussino, fino al 52-26 del 30’, che chiude di fatto la gara. A fine gara da segnalare i 20 punti messi a segno da Gallus, per la Virtus, e Fadda, per Nuoro. Chiude il quadro delle partite del weekend la netta vittoria di Nulvi contro Su Planu (64-32). Padrone di casa che vanno sulla doppia cifra di vantaggio già all’intervallo (29-13 al 20’). Vantaggio che aumenta ancor più nella ripresa, fino al +32 finale. Tra le nulvesi, Martellini chiude con 12 punti. Rinviata, invece, l’incontro tra Astro e Mercede Alghero.

